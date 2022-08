35.000 bezoekers voor alweer een zonovergoten editie van Waregem Koerse: “Een wild gokje en nog gewonnen ook”

waregemGeen regeltjes dit jaar en meteen lokte dé hoogdag van het jaar in Waregem Koerse zo’n 35.000 bezoekers naar de Gaverbeekhippodroom. “Er is nog steeds knaldrang, en de aanwezigen genieten súperhard”, zegt een tevreden burgemeester Kurt Vanryckeghem. Voor velen is Waregem Koers een vaste afspraak. “Dat gokken maakt het extra plezant.”

Volledig scherm Voor het eerst was de hoedenwedstrijd ook toegankelijk voor het ruime publiek. © Henk Deleu

Het is bijna een zekerheid geworden na al die jaren. Waregem Koerse? Dat betekent stralend zomerweer. Na een ingetogen versie vorig jaar, met toch 80% van het normale aantal bezoekers maar met véél afstand en beklemmende regeltjes, is het dinsdag eindelijk nog eens zoals vroeger. “Je merkt dat echt wel, vind ik”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. “Iedereen is extra uitgelaten. Het voelt écht als een topeditie.”

Volledig scherm Femke Thijs, de winnares van de hoedenwedstrijd. © Henk Deleu

Ook qua aantal bezoekers zit het vandaag goed. “We schatten zo’n 35.000 mensen”, zegt Bram Vandewalle van Waregem Koerse. “Daar zijn we uiteraard héél blij mee. En dat we zoveel mensen warm krijgen voor ons evenement, is enkel maar het resultaat van samenwerken. De stad zorgt voor een mooi programma tijdens de Waregem Koersefeesten, Willy Naessens trekt zijn hoedenverkiezing open zodat ook het ruime publiek kan komen kijken en hij trakteert met een optreden van Frans Bauer, wij zorgen voor extra animatie naar aanleiding van onze 175ste verjaardag… Het zijn die gezamenlijke inspanningen die ervoor zorgen dat Waregem Koerse er staat, en dat er zoveel mensen naar hier afzakken.”

Volledig scherm Waregem Koerse 175 jaar: Na afloop mocht jockey Zuliani zijn borst natmaken in diezelfde Gaverbeekhindernis: een traditie waar de winnaar van de Steeple-Chase graag aan meedoet. © Joyce Mesdag

De belangrijkste wedstrijd van de dag, dat is uiteraard de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen. Het was jockey Zuliani die de overwinning binnen haalde, samen met zijn paard Polinuit. Het is ook de meest spectaculaire koers, met twee sprongen over de 7 meter brede Gaverbeekhindernis. Het publiek is echt laaiend enthousiast telkens de paarden er voorbijkomen. Na afloop mocht jockey Zuliani zijn borst natmaken in diezelfde Gaverbeekhindernis: een traditie waar de winnaar van de Steeple-Chase graag aan meedoet.

Volledig scherm Waregem Koerse 175 jaar: Voor vele mensen is Waregem Koers een vaste afspraak op de kalender. Onder meer voor Thierry Volkaert, Dirk Haelvoet, Patrick Desmet en Patrick Volkaert uit Deinze © Joyce Mesdag

Voor vele mensen is Waregem Koerse een vaste afspraak op de kalender. Onder meer voor Thierry Volkaert, Dirk Haelvoet, Patrick Desmet en Patrick Volkaert uit Deinze. “We zijn er inderdaad elk jaar trouw bij, met dezelfde vriendengroep. De sfeer is gewoon super, en dat gokken maakt het extra plezant.” Het viertal zette vandaag ook centen in op de Steeple-Chase. “En we hebben gewonnen”, zegt Patrick. “Net voor ons was er een man die overtuigd 200 euro inzette op Polinuit, en we dachten: dat doen we ook. Spijtig genoeg was het maar 5 euro, die ons 40 euro oplevert. Die man van de 200 euro zal wat harder mogen vieren.”

Volledig scherm Waregem Koerse 175 jaar: Ook Quincy Bossaert, Duncan Platteau, Jonas Coucke en Gaetan De Langhe uit Waregem vielen in de prijzen. “Wij komen ook elk jaar af, met dezelfde vrienden. Het is traditie.” © Joyce Mesdag

Ook Quincy Bossaert, Duncan Platteau, Jonas Coucke en Gaetan De Langhe uit Waregem vielen in de prijzen. “Wij komen ook elk jaar af, met dezelfde vrienden. Het is traditie. We beleven telkens een heel gezellige namiddag, en het gokken zorgt voor wat extra spanning. Ik heb van mijn 10 euro 25 euro kunnen maken”, zegt Duncan. Tijdens het interview zelf hoort Jonas dat hij ook op de winnaar van de zesde race heeft gegokt, Cicero Noa. “Waw, zot. Dat was gewoon een wild gokje. Benieuwd hoeveel geld ik hiermee heb gewonnen.”

Volledig scherm Waregem Koerse 175 jaar: de huldiging na de Steeple-Chase. © Joyce Mesdag

Volledig scherm Waregem Koerse 175 jaar © Joyce Mesdag

Volledig scherm Voor Ria Toebaert en Luc Cornette uit Vleteren en Martine Declerck en Willy Vercruysse uit Poperinge is het 40 jaar geleden dat ze voor het laatste naar Waregem Koerse kwamen © Henk Deleu

Volledig scherm © Henk Deleu

