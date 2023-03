310 kinderen schitteren in schoolmusical LABP

“En of we blij zijn dat we in de laatste rechte lijn naar onze schoolmusical zitten”, steekt directeur Eline Allegaert van wal. “We hebben er door corona lang genoeg moeten op wachten. Want het is al drie jaar geleden dat de eerste ideeën vorm kregen. Maar door de pandemie werd alles jammer genoeg meermaals op pauze gezet. Vorig schooljaar konden we heropstarten en nu is het eindelijk zo ver. Opnieuw kozen we voor een volledig eigen productie. De werkgroep kroop in de pen, zocht muziek en herschreef liedjesteksten, het verhaal kreeg vorm. Het wordt een wervelend klank- en lichtspel met een digitaal decor en een megakinderkoor. Alle kinderen, van onze peuterklas tot het zesde leerjaar, nemen deel.”

Volledig scherm Er zijn drie voorstellingen: op vrijdag 10 maart om 19 uur, zaterdag 11 maart om 16 uur en om 19 uur. © SBS Desselgem

Met LABP is de Stedelijke Basisschool Desselgem niet aan haar proefstuk toe. Eerder al schreef de school twee eigen producties. “In 2006 voerden we onze eerste musical Kolderzolder op en in 2014 onze musical Rafiki. Deze initiatieven werden telkens een groot succes en het was dus snel duidelijk dat er ooit nog eens een musical zou volgen.”

Dit weekend is het dus zo ver. Er zijn drie voorstellingen: op vrijdag 10 maart om 19 uur, zaterdag 11 maart om 16 uur en om 19 uur. “Kleine spoiler: alles is uitverkocht. Binnen de week waren alle 1392 tickets de deur uit. Het hele gebeuren gaat door in OC de Coorenaar, op een boogscheut van onze school. Na elke voorstelling zijn onze bezoekers welkom op school voor de ‘afterparty’, georganiseerd door onze enthousiaste ouderraad.”

“En nu is het uitkijken naar onze 310 jonge artiesten die zullen schitteren op het podium. We zijn als school dan ook heel dankbaar voor de vele bereidwillige medewerkers, want het is dankzij hen dat we dit project vorm konden geven. Als directeur ben ik nu al fier op iedereen die ervoor heeft gezorgd dat dit kon. We tellen vol spanning af…”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.