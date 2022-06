26 kindjes uit kinderdagverblijf in Desselgem geëvacueerd na vondst van obus tijdens graafwerken: “Heb hen verteld dat we op schoolreis gingen”

West-Vlaanderen Vergeet Werchter of Tomorrow­land! Op deze 10 kleinere festivals in West-Vlaanderen feest je er deze zomer op los

Last van knaldrang? Of gewoon zin in een feestje? Heel wat kleinere festivals werden de voorbije jaren getroffen door de pandemie en moesten ofwel edities annuleren ofwel coronaproof organiseren. Deze zomer is het aanbod opnieuw groot. We scrolden even door het overzicht en selecteerden enkele vaste waarden, een paar onbekende parels en een nieuw muziekevent.

23 mei