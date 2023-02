18 maanden voor agressieveling na aanhoudend partnergeweld

Het slachtoffer en de beklaagde leerden elkaar kennen via Tinder. “Toen ze in februari 2021 alleen ging wonen in een huurwoning in Waregem, drong hij er al snel op aan bij haar in te trekken”, zegt haar advocaat. “Ze stemde uiteindelijk in, maar ineens liet hij haar een attest van elektronisch toezicht tekenen. Daardoor was hij 24 uur per dag bij haar.” Sindsdien liep het mis. Jens P. begon haar in alles wat ze deed en haar sociale media te controleren. “Hij beknotte haar vrijheid, zo mocht ze niet met een vriendin afspreken en sloeg hij daardoor haar huis kort en klein. Hij gebruikte drugs in het bijzijn van de kinderen en bij elk verzet kreeg ze rake klappen. Twee keer greep hij haar ook vast bij de keel.” De vrouw vluchtte met haar kinderen uit een vorige relatie terug naar het huis van haar vader. Maar ook daar waren zij en haar vader niet veilig. “Hij achtervolgde haar, wachtte ze op aan haar werk, sloeg de zijspiegel van haar auto stuk en dook ook op aan de woning van haar vader. De jongeman kwam niet opdagen voor zijn proces en riskeert is nu veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Hij werd al twee keer eerder veroordeeld voor feiten van geweld in de familiale sfeer. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen. Aan zijn ex en haar vader moet hij in totaal zo’n 6.000 euro aan schadevergoeding betalen.