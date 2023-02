18 maanden cel voor taxichauffeur en opdrachtgever na drugshandel

Op 22 december 2021 merkte de politie het voertuig van Ousama Y. uit Waregem op. In de politiedatabanken stond hij gekend als mogelijk betrokken bij drugshandel. De agenten vonden in zijn onderbroek 102 gram cocaïne. Een huiszoeking leverde 4.500 euro cash geld op. Hij bekende dat hij in opdracht van ‘de Algerijn’ Nouredine B. (31) uit Kortrijk 10 tot 14 keer koerier speelde om drugs tussen Antwerpen en Kortrijk te vervoeren. B. gaf hem het geld, hij haalde het spul. “Door de ziekte van zijn echtgenote en corona daalde het gezinsinkomen fors”, pleitte zijn advocaat. “Hij werkte al meer dan 20 jaar in hetzelfde bedrijf en was in bijberoep taxichauffeur. Hij liet zich verleiden om voor 300 euro per rit heen en weer tussen Antwerpen en Kortrijk te rijden. Zelf neemt hij geen drugs.” Nouredine B. liep al twee eerdere veroordelingen op, gebruikte zelf drugs en gaf toe af en toe ook wel wat te verkopen.