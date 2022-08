175 jaar Waregem Koerse in 28 unieke beelden: “Dat deze koers niet verdwenen is zoals andere koersen, is te danken aan het volkse karakter”

waregem Waregem start met eerste­lijns­psy­cho­lo­gi­sche hulp om drempel naar psycholoog te verlagen

Vanaf september biedt Waregem mogelijkheid tot eerstelijnspsychologische hulp. “Hiermee kunnen patiënten een gratis, eerste sessie boeken bij een van de drie eerstelijnspsychologen of -orthopedagogen in Waregem”, zegt Joost Kerkhove. “Die kan de situatie van de patiënt een eerste keer onderzoeken of hen doorverwijzen voor meer gespecialiseerde hulp. Daardoor is de stap naar een psycholoog veel toegankelijker.

19 augustus