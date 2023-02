14 personen met drugs betrapt bij controle-acties tijdens dansevenement Retro Empire

Dochter Pauline (23) treedt in voetsporen van overleden papa en burgemees­ter Claude Van Marcke: “Ik probeer als schepen mijn eigen accenten te leggen”

Pauline Van Marcke (23) start als schepen in Anzegem. Ze stapt daarmee in de voetsporen van haar papa Claude Van Marcke, de geliefde burgemeester die ruim 5 jaar geleden overleed. “Het voelt wat dubbel. Ik had hem er graag bij gewild, bij mijn eedaflegging. Maar als hij er nog was, dan was ik geen schepen en was hij gewoon nog burgemeester. Daar ben ik van overtuigd.” We blikken samen met de schepen vooruit op hoe ze het plant aan te pakken.