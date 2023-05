11 pintjes gedronken: jongeman gaat uit de bocht en veroorzaakt ravage

KIJK. Unieke kreeft ‘Johan Cruyff’ krijgt ereplekje in restaurant de Oesterput: “Opeten? Daarvoor is de kreeft te speciaal”

Restaurant de Oesterput in Blankenberge heeft een blikvanger in haar kreeftenbassins rondlopen: een uiterst zeldzame oranje kreeft. Het beestje werd intussen ‘Johan Cruyff’ gedoopt, naar het idool van zaakvoerder Piet Devriendt. “En we gaan ze niet serveren, daarvoor is ze te uniek.” Het was leverancier Lobster Fish uit Deerlijk dat de drie oranje kreeften plots tegelijk binnen kreeg. “Het was al zeven jaar geleden dat we hier nog zo’n exemplaar zagen passeren”, zegt Nils Vanwassenhove.