1,4 miljoen euro voor Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve: “Géén containerklassen meer vanaf najaar 2024"

Volledig scherm Het zwembad wordt binnenkort afgebroken. “Samen met de berging en de kleedkamers ernaast. In plaats daarvan komt een nieuwbouw met twee nieuwe kleedkamers, 5 klaslokalen en een leraarskamer.” © Waregem

In 2013 al werd beslist om niet langer grondig te investeren in het instructiebad van de Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, en het bad op termijn te sluiten. “De kostprijs om het schoolzwembad langdurig open te houden, liep te hoog op: meer dan een half miljoen euro”, zegt schepen Jo Neirynck (CD&V). “ En dat terwijl we jaarlijks al sterk investeren in de Treffer. Het zijn tijden waar zwembaden in omliggende gemeentes sluiten. Of waar twee of meer gemeentes samenwerken voor één zwembad. De hoge energieprijzen zorgen financieel zelfs voor nog een hogere druk. Wij leggen onze focus duidelijk op de mooie zweminfrastructuur van De Treffer.”

Instructiebad

Er leerden de voorbije 50 jaar heel wat kinderen zwemmen in het instructiebad. Niet alleen de leerlingen van de school in Vijve, maar ook de leerlingen van de Stedelijke Basisscholen in Beveren-Leie en Desselgem en de Vrije Basisschool in Sint-Eloois-Vijve leerden er hun eerste baantjes trekken.

Volledig scherm Het zwembad wordt binnenkort afgebroken. “Samen met de berging en de kleedkamers ernaast. In plaats daarvan komt een nieuwbouw met twee nieuwe kleedkamers, 5 klaslokalen en een leraarskamer.” © Waregem

Het zwembad wordt binnenkort afgebroken. “Samen met de berging en de kleedkamers ernaast. In plaats daarvan komt een nieuwbouw met twee nieuwe kleedkamers, 5 klaslokalen en een leraarskamer.” De nieuwbouw moet een oplossing bieden voor het plaatstekort waar de school mee kampt. “Er staan al twee containerklassen bij de school, en er volgen ook twee klassen les in twee lokalen in het vlakbij gelegen OC De Linde. Na deze werken kunnen alle kinderen les volgen in volwaardige leslokalen. De huidige leraarskamer is ook veel te klein, daarom voorzien we bij deze werken ook ruimte voor een degelijke leraarskamer.”

Het stadsbestuur investeert 1,4 miljoen euro. “Aangezien we pas in 2014 centen kregen van Agion om een nieuwe kleuterafdeling te realiseren, krijgen we geen steun voor deze investering. De investering wordt dus volledig door onze stad gedragen.” Het is de bedoeling dat de leerlingen er het nieuwe schooljaar in 2024 kunnen starten. “Van zodra het project klaar is, wat normaal al iets eerder zal zijn, starten we met de verhuis.”

Volledig scherm Het zwembad wordt binnenkort afgebroken. “Samen met de berging en de kleedkamers ernaast. In plaats daarvan komt een nieuwbouw met twee nieuwe kleedkamers, 5 klaslokalen en een leraarskamer.” © Waregem

Volledig scherm Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve krijgt tegen het najaar van 2024 een nieuwe vleugel. Het voormalige zwembad van de basisschool wordt afgebroken, en maakt plaats voor een nieuwbouw met twee kleedkamers, 5 klaslokalen en een leraarskamer. Het stadsbestuur investeert 1,4 miljoen euro. © Waregem

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.