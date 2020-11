Zwemcoach moet 10.000 euro aan steunmaatregelen terugbetalen omdat ze niet over eigen leslokaal beschikt: “Onbegrijpelijk, ik huur al 15 jaar banen in het zwembad af voor mijn lessen, 800 euro per maand kost me dat”

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor zwemcoaches. Door de tweede lockdown zien ze al voor de tweede keer hun inkomen volledig wegvallen. Gelukkig konden velen onder hen rekenen op een vervangingsinkomen via Vlaio. Groot was dan ook de verbazing van zwemcoach Marisol toen ze half september een brief in de brievenbus kreeg waarin stond dat ze 10.000 euro aan steunmaatregelen moest terugbetalen omdat ze die zogezegd ten onrechte had verkregen. “Volgens Vlaio is het zwembad van het provinciaal domein in Wachtebeke niet mijn fysieke locatie”, zucht Marisol. “Nochtans huur ik hier al 15 jaar banen af voor mijn zwemschool. Ken jij trouwens één zwemcoach die zwemles heeft aan meer dan 100 kinderen per week in een eigen privézwembad?”