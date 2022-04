Zeven uitverkorenen strijden op 23 april voor felbegeerde Rock-E-Beke trofee

De KSA-jongens doen er alles aan om de rock ’n roll-traditie in Wachtebeke hoog te houden. En dus beslisten ze Rock-E-Beke opnieuw van onder het stof te halen door een demowedstrijd te organiseren en daaraan een festivalletje te koppelen op hun terreinen in de Godshuisstraat. Maar liefst 190 bands schreven in. “De respons was ongelofelijk”, zegt Loïc Van Himme. “De keuze des te moeilijker. De kwaliteit van de bands is erg hoog. Het bewijst dat Rock-E-Beke leeft.”