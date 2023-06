Zesde serie explosies Middensluis verloopt stuk rustiger dan de reeks van gisteren

Bes en Bloem opent pop-up tuincafé voor ecotuinda­gen Velt

In het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 juni kon je verschillende bijzondere tuinen bezoeken in het teken van de ecotuindagen van Velt. Zo kon je op de grens van Daknam en Eksaarde een kijkje gaan nemen in pluktuin Bes en Bloem.