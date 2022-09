Zeldzame witte reiger gespot in Bovenhoek (Overslag)

Het gaat wellicht om een grote zilverreiger. De vogel kent zijn oorsprong in de Balkanlanden en Turkije, maar de laatste decennia is hij aan een langzame opmars bezig in Europa. Eind jaren zeventig werd hij voor het eest in de Nederlandse provincie Flevoland gespot. In België werd het eerste exemplaar pas gespot midden jaren negentig. De vogel valt op omwille van zijn grootte en zijn volledig witte kleur. Hij is iets groter dan de gewone, blauwe reiger. Toch blijft het een zeldzame vogel in onze streken. Meestal houdt hij zich op in gebieden waar grote waterpartijen te vinden zijn. In woongebieden laat hij zich normaal maar zelden zien. Mogelijk trok een vijver met vissen in de tuin van een woning de aandacht van het dier.