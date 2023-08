Zeeuws-Vlaanderen herdenkt zijn in Nederlands-Indië gesneuvelde militairen, maar hoe lang nog?

Het is geen fijne boodschap die voorzitter Evert-Jan van de Kerkhove brengt op de toch al sobere herdenking bij het Indiëmonument in Terneuzen. ,,De financiële middelen drogen op. We zouden de herdenking na vandaag nog eenmaal kunnen doen. Het bestuur beraadt zich op de toekomst en dat is een wrang gevoel”, zegt hij in zijn toespraak.