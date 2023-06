Zeeuws-Vlaamse veteranen en oudgedienden hebben weer ontmoetingsplek voor gezelligheid en sociaal contact

Terneuzen moest zo'n ontmoetingslocatie missen sinds de sluiting van het Varenscentrum in de Westkolkstraat twee jaar terug. ,,Het was destijds ook nog coronatijd, dus konden we toch al moeilijk bij elkaar komen. Maar vorig jaar klopten we toch al eens bij de gemeente aan om ons te helpen zoeken bij het vinden van een nieuw honk”, zegt ambtelijk secretaris Nora van der Meer. De gemeente was gelukkig direct bereid mee te denken, vult voorzitter Geert-Jan de Ruiter van de Zeeuws-Vlaamse veteranen en oudgedienden aan. ,,Een ontmoetingslocatie bevordert kameraadschap en kan mensen behoeden voor eenzaamheid.”