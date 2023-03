Zeeuws-Vlaamse rotaryclubs halen bijna een ton op voor slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië

Nacht van de Wase Horeca brengt 300 bezoekers op de been: “Nog meer inzetten op gebruik van streekpro­duc­ten”

In De Koolputten in Waasmunster verzamelden maandagavond 300 horecawerkgevers en -werknemers voor de Nacht van de Wase Horeca. “Dit jaar willen we in samenwerking met Toerisme Waasland nog meer inzetten op het gebruik van streekproducten in de horecazaken in onze regio”, zegt Luc Staessens, voorzitter van Horeca Waasland.