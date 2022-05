WZC De Mey opent deuren op Dag van de Zorg

Ben jij benieuwd naar hoe een tillift werkt? Of wil je meer weten over dementie? Kom dan zeker naar de opendeurdag van De Mey en volg de tour die langs verschillende infostanden en interactieve workshops loopt. Hier leer je bijvoorbeeld vanalles bij over handhygiëne en nog veel meer. In de polyvalente ruimte en op de parking is er bovendien kinderanimatie voorzien in de vorm van een springkasteel en een schminkstand. Nog niet helemaal overtuigd? Kom dan voor de lekkere versnaperingen. Zo kan je proeven van heerlijke vlaai en verse wafels. Meer informatie vind je hier.