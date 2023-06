Westerscheldetunnel uren dicht voor groot onderhoud

Sportsche­pen Heidi Van Gaever (57) in het zadel voor fietstocht van 1.200 kilometer: “In acht etappes naar bevriende gemeente La Bastide”

Sportschepen Heidi Van Gaever (57) uit Kemzeke is zaterdagochtend vanuit Klein-Sinaai vertrokken voor een fietstocht van 1.200 kilometer naar La Bastide in Frankrijk. Dat is een gemeente waar Stekene vriendschapsbanden mee onderhoudt. De tocht wordt gespreid over acht etappes.