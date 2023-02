Werken aan Nieuwe Sluis trekken zo veel bekijks dat maximum aantal toeschouwers wordt ingesteld

Ibrahim Eryürük verkoopt wedstrijd­shirt Jordy Clasie om Turkije te steunen: ‘Geen moment getwijfeld’

Ibrahim Eryürük is er tien jaar later nog altijd trots op. Dat hij het shirt van toenmalig Feyenoord-aanvoerder Jordy Clasie kreeg na afloop van de bekerwedstrijd Feyenoord-Hoek. Toch verkoopt hij het, voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. ,,Ik heb geen moment getwijfeld.”

12:33