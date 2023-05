Weinig kans op jongeren aan tafel bij vrijheidsmaaltijd Axel: ‘Zou bijna tablets moeten gaan uitdelen’

RESTOTIP. Jarig restaurant Geuzenhof brengt klassieke keuken met verrassen­de touch

Sylvie Van Hootegem en Michael De Koninck staan vijftien jaar aan het roer van het culinaire restaurant Geuzenhof in de schaduw van Het Geuzenkasteel in Massemen. In die tijd zagen ze in hun feestzaal ruim 400 trouwkoppels passeren, waren er ontelbare feesten. Ook de zondagsbrunchen en de ‘Eat & Dance’-feestjes zijn razend populair. Het is een fantastische locatie, maar is het eten dat ook? Wij schoven onze voeten onder tafel op het verjaardagsfeestje van het populaire restaurant met feestzaal.