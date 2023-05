WEER. Vanochtend kans op bewolking in Wachtebeke

Kindje wordt onwel in crèche en belandt in ziekenhuis: parket start onderzoek

In buitenschoolse kinderopvang Villa Wapiwi in Zelzate is woensdag een kindje onwel geworden. Het belandde later in het ziekenhuis. Het parket is een onderzoek gestart. “De sluiting heeft natuurlijk gevolgen voor heel wat ouders”, zegt burgemeester Brent Meuleman (Vooruit).