WEER. Kans op zo goed als helder weer in Wachtebeke vanochtend

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... bokser Junior Bauwens (35)? “Voor een allerlaat­ste kamp wil ik nog eens alles uit de kast halen”

De Gentse bokssensatie Jean-Pierre Junior Bauwens (35) trok in 2019 voor de laatste keer zijn bokshandschoenen uit na een mooie carrière bij de lichtgewichten, waar hij onder andere tweemaal Europees kampioen werd. Van het spreekwoordelijke zwarte gat heeft Junior nooit last gehad. Integendeel, zijn boksclub Woest aan de Gentbrugse Nijverheidskaai draait op volle toeren en is met 800 leden een van de grootste van het land. Reden genoeg om er eens langs te gaan voor een gesprek over zijn carrière, zijn club en... zijn eenmalige comeback. “Macho’s die zich hier wat willen laten gelden, die zet ik direct terug met de voetjes op de grond.”