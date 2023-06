WEER. Kans op helder weer vanochtend in Wachtebeke

Terneuze­naar Michiel Goegebeur eindigt The Ocean Race als derde (met een slimme inhaalac­tie)

De Terneuzense zeezeiler Michiel Goegebeur is dinsdag met zijn boot ‘Austrian Ocean Racing powered by Team Genova’ als derde geëindigd in The Ocean Race. Aan een vierde plaats in de etappe Den Haag-Genua had de equipe ruim genoeg om die plek te handhaven.