WEER. In Wachtebeke kans op lichte regen en bewolking vanochtend

Vogelgriep slaat hard toe in Molsbroek: “Meer dan 400 dode vogels op ruim twee weken tijd”

Er zijn op amper twee weken tijd al ruim 400 dode vogels gevonden in en rond natuurreservaat Groot Molsbroek in Lokeren, de overgrote meerderheid kokmeeuwen uit de broedkolonie in het gebied. Dat meldt natuurvereniging vzw Durme.