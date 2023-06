WEER. Helder weer in Wachtebeke vanochtend

Dansschool D.I.O.P. breidt uit naar Moerbeke

Dansschool D.I.O.P. start vanaf september ook met een werking in Moerbeke. De lessen zullen plaatsvinden in gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef. De dansschool was al actief in Lokeren, Lochristi, Zele en Waasmunster.