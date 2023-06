WEER. Helder weer in Wachtebeke vanochtend

Bouwvacatu­res geraken niet ingevuld: arbeider­ste­kort nergens groter dan in Oost-Vlaanderen

Embuild, de voormalige Confederatie Bouw, trekt aan de alarmbel omdat het personeelstekort in de bouwsector zodanig groot geworden is dat vele bedrijven hun activiteiten moeten uitstellen of verminderen. Het tekort situeert zich vooral in Vlaanderen, waar 11.000 jobs niet worden ingevuld. Oost-Vlaanderen kampt met het grootste tekort aan arbeiders. In de provincie blijven bijna 2.500 vacatures openstaan.