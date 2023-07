WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wachtebeke vandaag

RESTOTIP. Bij The Dudes van chef Sam D’Huyvetter eet je smashed burgers volgens de regels van de kunst

Dat Sam D’Huyvetter als geen ander weet hoe je een horecasuccesverhaal schrijft in Gent, heeft hij al meermaals bewezen. Bar Bask klom in geen tijd naar de top van de Gentse culinaire wereld, Yalo draait al anderhalf jaar op volle toeren en ook La Boucherie staat enorm hoog aangeschreven. Toch begon het bij de chef te kriebelen om een nieuw concept op de wereld los te laten. Met succes, want The Dudes blijkt meteen een schot in de roos.