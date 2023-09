We laten ze een keer achter het stuur staan, vinden ze prachtig

Wat te doen in het Waasland en regio Dendermon­de: van ballonnen tellen in Sint-Niklaas tot Gouden Patatten­worp in Oudegem

Nog geen plannen voor dit weekend? Dan zetten wij graag zes tips op een rijtje. Want met de Vredefeesten in Sint-Niklaas, een bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde én een kermis in Oudegem is er voor elk wat wils.