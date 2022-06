Wachtebekenaren verkopen tripelbiertje ten voordele van Oekraïense stad

Dat de gemeente een steunactie op poten zet voor Chernihiv is niet onlogisch. “De redenen liggen voor de hand”, klinkt het. “De stad is in de eerste plaats zwaar beschadigd door de oorlog. Daarnaast is het ook de geboortestad van Lena Lokhova. Lena woont momenteel in Wachtebeke en maakt zich verdienstelijk als tolk. Bovendien hebben we via haar een rechtstreekse lijn met bestuurders. Op die manier worden we degelijk geïnformeerd over de concrete noden.”