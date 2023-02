De Wachtebekenaar huurde de sociale woning in de Zwaluwlaan. Daarvoor telde hij maandelijks 625 euro neer. Over zijn huurgeld maakte hij zich geen zorgen, want in amper twee weken tijd kreeg hij dat bedrag elke maand bij elkaar. Dat deed hij door illegaal een kamer in zijn woning te verhuren aan Chinese sekswerkers. “U heeft woekerprij­zen gevraagd aan vrouwen die zich in een precaire situatie bevonden. Dat kunnen wij als maatschap­pij echt niet tolereren”, fulmineerde de openbare aanklager tijdens zijn proces in januari.