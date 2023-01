Wachtebeke stelt plannen voor 2023 voor: “Ons presenteren als mooie bruidegom aan fusiepartner Lochristi”

WachtebekeIn tegenstelling tot heel wat andere gemeenten moet Wachtebeke niet drastisch snoeien in zijn investeringsplannen. In 2023 buigt de gemeente zich onder andere over een nieuw mobiliteitsplan en het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Molenhoek. “Door de fusie met Lochristi zal onze schuld quasi weggewerkt zijn”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders).

In een bijna veertig pagina’s tellend document vatte de bestuursmeerderheid van Anders en Open Vld zijn verwezenlijkingen van het afgelopen jaar en de toekomstplannen voor 2023 samen. “We doen er alles aan om onze financiële situatie gezond te houden om ons straks te presenteren als een mooie bruidegom aan fusiepartner Lochristi”, verduidelijkt Van Cronenburg. Een overzicht van de belangrijkste beleidsprojecten die voor het komende jaar op stapel staan:

Op vlak van openbare werken staan na de gesmaakte herinrichting van de dorpskern onder meer de herinrichting van het Van Puyveldeplein in Overslag en rioleringswerken aan Klein Axelsvaardeken op het programma. “Ook de grootschalige riolerings- en wegeniswerken aan de Sint-Franciesdijk en Oudeburgse Sluis worden afgewerkt in 2023”, zegt schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh (Open Vld).

Puyenbroeck

Op vlak van veiligheid hamert burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) erop dat de gemeente te veel moet opdraaien voor de veiligheidskosten die gepaard gaan op provinciaal domein Puyenbroeck zoals het festival The Qontinent. “Wij dringen erop aan dat de organisatoren een toelage betalen aan de gemeente zoals dat ook bij Tomorrowland in Boom gebeurt.” Ook de overlast aan het zwembad van afgelopen zomer is niet voor herhaling vatbaar. “De genomen maatregelen (onder andere een beperking van het aantal bezoekers, nvdr.) hebben hun vruchten afgeworpen. Er werd ook gepland om camera’s te plaatsen boven het zwembad om eventuele overlast te monitoren.”

Volledig scherm Gent, zwembad Puyenbroeck, Wachtebeke © Wannes Nimmegeers

Net als in andere gemeenten is de wachtlijst voor sociaal huren groot. “Er is behoorlijk wat leegstand, terwijl de vraag naar sociale woningen hoog is. In de nieuw op te richten woonmaatschappij hopen we als gemeente meer zeggenschap te krijgen”, zegt schepen van Woonbeleid Christine Bax (Anders). “Ook het Melkerijproject met de bouw van 28 appartementen en studio’s moet mee een antwoord bieden aan de grote vraag naar woningen voor kleine gezinnen en alleenstaanden.” De gemeente pionierde met het project door gemeentelijke gronden te verkopen voor sociale woningbouw.

Qua omgevingsbeleid wordt een belangrijke knoop om door te hakken in 2023 het dossier rond het woonuitbreidingsgebied in Molenhoek. “Onder meer op basis van een woonbehoeftestudie die later dit jaar gepresenteerd wordt, zal er een beslissing gemaakt worden. Het project wordt voor alle duidelijkheid ontwikkeld door een privépartner, niet door de gemeente, maar het belang is niet gering. Het gebied kan plaats bieden aan 250 wooneenheden. Dat is veel als je weet dat onze gemeente er in totaal zowat 3.000 telt”, aldus schepen van Omgeving Piet Penneman (Open Vld).

Mobiliteitsplan

Inzake mobiliteit blijft de gemeente aandringen op de aanleg van veilige fietspaden langs de N449. “Het fietspadendossier blijft moeilijk. Na 14 jaar werd het eerste studiebureau van zijn taken ontheven. Nu zijn we terug bij af. We blijven bij Agentschap Wegen en Verkeer aandringen om spoed te zetten achter deze werken”, zegt schepen van Mobiliteit Peter Van Bambost (Anders). Daarnaast staat onder meer een nieuw mobiliteitsplan in de steigers met een uitbreiding van de zone 30 naar alle woonkernen en het beperken van de snelheid op invalswegen tot 50 kilometer per uur. “Een snelheid van 70 kilometer per uur zal enkel nog op specifieke wegen gelden waar de weginrichting het toelaat en zal vrij uitzonderlijk worden”, aldus de schepen. Het nieuwe mobiliteitsplan wordt in maart ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

