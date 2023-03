Waar eindigt het sprookje van Terneuzense Boys? ‘We zijn volwassener geworden’

Kinesist van voetbal­club Antwerp Jan Van Damme (46) verhuist sportme­disch centrum ToPP naar Gentse Steenweg: “Samen met fitnesscen­trum Trigger X totaalaan­pak bieden”

In het bedrijvencentrum Grupo aan de Gentse Steenweg in Lokeren huizen sportmedisch centrum Total Performance Partner (ToPP) en fitnesszaak Trigger X voortaan onder hetzelfde dak. “Van een profvoetballer of triatleet tot iemand die gewoon gezond en in beweging wil blijven. Iedereen kan bij ons terecht”, zeggen Dieter Van Dooren van Trigger X en Jan Van Damme van ToPP, die ook aan de slag is als hoofdkinesist bij voetbalclub Royal Antwerp FC.