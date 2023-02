Vrouwen in het carnaval: ‘Alleen de mannen bouwen en aan de toog hangen? Dacht het niet!’

Wachtebeke Eerste steen gelegd van nieuw woonzorg­cen­trum Moervaart­heem: “Nieuwe thuis voor onze bewoners”

In Wachtebeke is de eerste steen gelegd van de vervangingsnieuwbouw van Zorg-Saam wzc Moervaartheem. In de nieuwbouw is er ruimte voor 97 éénpersoonswoongelegenheden, 9 assistentiewoningen en 4 ruime inleunflats.

31 januari