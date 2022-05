Vroegochtendwandeling in het Heidebos

Zelzate “Mocht ik op zoek zijn naar een fusiepart­ner, ik liet Zelzate nooit uit mijn handen gaan” - Komst Conner Rousseau doet Internatio­na­le luider klinken dan ooit

Nergens klinkt de Internationale, het strijdlied van de arbeidersbeweging, luider dan in Zelzate. Zeker niet als Vooruit-boegbeeld Conner Rousseau present tekent op de Grote Markt. In zijn 1 mei-toespraak zette burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) zijn gemeente in de etalage als ideale fusiepartner.

1 mei