Vrachtwagen rijdt in op file op E34: drie zwaargewonden

De vrachtwagen reed op een file die was ontstaan door de werken aan de rijweg in de richting Knokke. De hulpdiensten moesten twee mensen bevrijden uit hun voertuig. Er vielen drie zwaargewonden die naar verscheidene ziekenhuizen in de buurt zijn overgebracht. Door het ongeval was de rijweg een tijdlang versperd. Omstreeks 13.30 kon het verkeer met mondjesmaat via de linkerrijstrook hervatten.