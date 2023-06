Voor iedereen is er iets te doen op de Havendagen: ‘Dit evenement zit in het DNA van Terneuzen’

Dirk en Conny van Puynbroeck zijn zaterdag nietsvermoedend naar Terneuzen gekomen. Een dagje winkelen, dat zou de middagbesteding van de Oost-Vlamingen zijn, maar nu staan ze in de rij voor een helikoptervlucht. ,,Dat hadden we inderdaad niet verwacht, we wisten niet dat de Havendagen vandaag waren", lacht Conny. Sowieso had ze nooit kunnen bevroeden dat ze ooit in een helikopter zou stappen. Ze heeft namelijk hoogtevrees. ,,Ik kon recht voor me uit kijken en dan heb ik er geen last van", zegt ze wanneer de zes minuten durende vlucht over de Westerschelde en Terneuzen erop zit. ,,Zeker weten dat ik dit nog eens ga doen.”