Vogelgriep slaat opnieuw toe in Zeeland, Deskundigen houden hun hart vast

Fusiege­meen­te Lochristi krijgt 17 nieuwe straatna­men (en jij mag ze mee bedenken): “Verwarring bij noodsitua­ties vermijden”

De inwoners van Lochristi en Wachtebeke mogen alvast beginnen nadenken over straatnamen. Eén van de noodzakelijke ingrepen voor de fusie is de wijziging van 17 straatnamen omdat die identiek zijn in beide gemeenten. Het gaat om 14 straten in Wachtebeke en 3 in Lochristi. Intussen hebben beide gemeenten een Kompasnota samengesteld die de krijtlijnen vastlegt voor de geplande fusie.