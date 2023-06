Voetbalclub Spui heeft al 75 jaar voorname rol in het dorp; ‘Saamhorigheid is onze kracht’

Hennepplan­ta­ge van twee hectare in Lokers industrie­ge­bied: makkelijk, duurzaam en snel, maar wel érg gelijkend op cannabis

Op een braakliggend terrein in de industriezone E17/4 in Lokeren is zo’n twee hectaren hennep ingezaaid. Dat doet denken aan wiet of cannabis, maar de plantage is niet illegaal; het stadsbestuur gaf zijn zegen. Van deze hennep kan je dan ook niet high worden. Het gewas kan gebruikt worden als grondstof voor bouwmaterialen, maar in Lokeren zal het resultaat ‘op elke hoek van de straat’ te zien zijn.