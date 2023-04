Vierde serie knallen Middensluis woensdagavond voelbaar, maar goed verlopen (met foto's voor en na)

Moerbeekse sportvere­ni­gin­gen krijgen kortingsta­rief in toekomsti­ge sporthal

De gemeente heeft haar lening voor de bouw van de sporthal verhoogd van 1,2 van 1,5 miljoen euro. Schepen van Financiën Koen Mertens (Open Vld): “Het eigen aandeel investeringen in 2023 voor de sportsite is verhoogd van 600.000 naar 900.000 euro. Dit is te wijten aan de ingediende bezwaren en de daar uit volgende vertraging van de uitvoering.”