Via Terneuzen naar de wintersport: ‘Het is hier vaak volle bak’

Wielrennen profs Rune Herregodts meteen tweede in Figueira Classic: “De eerste ontgooche­ling werd snel doorge­spoeld”

Rune Herregodts is goed aan het seizoen begonnen. Op Portugese bodem werd hij tweede in de Figueira Classic. Dit is een nieuwe koers op de UCI-kalender. In de sprint moest de prof van Intermarché-Wanty-Gobert enkel de Deen Casper Pedersen laten voorgaan. Aanvankelijk was Herregodts teleurgesteld, maar na korte tijd kon hij de dichte ereplaats toch juist kaderen.