Vernieuwde Proxy Delhaize opent deuren

Lokeren Man (42) doodgescho­ten door liefdesri­vaal, dader overmees­terd nadat hij zich urenlang had verschanst in woning van slachtof­fer

In Eksaarde (Lokeren) vond deze ochtend een drama in relationele sfeer plaats. Een man (42) werd neergeschoten door een liefdesrivaal. Die had een tijdlang een relatie met de vrouw van het slachtoffer en kon het niet verkroppen dat ze was teruggekeerd naar haar echtgenoot. De veertiger werd in kritieke toestand afgevoerd, maar overleed later in UZ Gent.

22 augustus