Vernieuwde doortocht N449 geopend: “Doorgaand verkeer uit dorpskern weren”

Fietssuggestiestrook

Er zijn overal brede voetpaden aangelegd. Vroeger fietste je op de N449 rakelings langs auto’s en was er weinig ruimte. Nu fiets je op een fietssuggestiestrook van 1,2 meter breed (zone 30) of op een verhoogd fietspad van 1,5 meter (zone 50). Ook zijn de bushaltes in de dorpskern en het centrum vernieuwd. Fietsers rijden nu achter het busperron door, zodat er geen gevaar is voor reizigers die uitstappen. Zowel de nieuwe haltes aan de Godshuisstraat en het Dr. Jules Persynplein en de haltes in de Meersstraat hebben voortaan een verhoogd perron. Zo kunnen rolstoelgebruikers de bus makkelijker in- en uitstappen. Aan de bushaltes in de dorpskern komen ook fietsenstallingen.