Verkeerswijziging kruispunt Zwaluwlaan-Merelstraat-Pottershoek

Sint-Niklaas Beschermd monument De Walvis zwaar in verval: “Brokstuk­ken vallen al op straat, gaat men wachten tot alles instort?”

De Ankerstraat in Sint-Niklaas is sinds dinsdag afgesloten nadat er brokstukken naar beneden vielen van de voormalige drogisterij De Walvis. Het unieke winkelpand is een beschermd monument maar door jaren leegstand is in ijltempo aan het verkrotten. De buurt maakt zich ongerust en vraagt zich af wanneer er actie wordt ondernomen om De Walvis van de ondergang te redden. De vraag is wellicht wie met het geld over de brug wil komen.

5 oktober