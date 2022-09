Verkeersquiz in Wachtebeke

Aangezien de meesten onder ons zich regelmatig in het verkeer bevinden, gaan we ervan uit dat we alle verkeersregels perfect kennen. Maar of dat echt zo is kan je uittesten tijdens de Verkeersquiz. De Ouderenadviesraad organiseert de quiz om eens te kijken of je de verkeersregels echt nog zo goed kent als je dacht. De quiz kan ook dienen als een manier om de verkeersregels op te frissen.