Vanuit zijn tuinhek loopt Dolf de steiger op naar het paradijs voor natuurliefhebbers

Tijdens het maken van deze zomerserie waren we nog niet in Zeeuws-Vlaanderen geweest. Dat kan natuurlijk niet en dus togen we op een van de laatste echt warme zomerdagen naar Terneuzen. Bij aankomst bij het huis van Dolf sta je middenin een woonwijk en is er nog weinig water te zien. De verrassing komt in de achtertuin, want die ligt aan het haventje van de Otheense Kreek. Vanuit het tuinhek steek je het fietspad over en loop je zo de steiger op. Daar liggen de fluisterbootjes en kano’s van Dolf die hij verhuurt met zijn bedrijf Kreekjevaren, dat hij vorig jaar startte.