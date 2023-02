Van troosteloos naar bruisend: dit is een blik op het Terneuzen van de toekomst

“Mijn vrouw is de duivel”: man (42) die denkt dat partner hem wil vermoorden en hun flat in brand steekt, riskeert drie jaar cel

Een man stichtte eind september vorig jaar brand in een appartement in het centrum van Zelzate, waar hij met zijn partner en hun minderjarig zoontje woonde. Later bleek dat hij in een vlaag van zinsverbijstering handelde, veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. “Onwaarschijnlijk gevaarlijk”, zo omschreef de rechter de feiten.