Van alles te doen op Boekweitfeesten, ook in één dag

Brand in voormalig Zelzaats vissers­café: “Bewoner is vermoede­lijk in slaap gevallen met zijn sigaret”

In de Leegstraat in Zelzate heeft zaterdagochtend een hevige brand gewoed in een voormalig visserscafé. De brand ontstond op de eerste verdieping, waar één van de zes bewoners vermoedelijk in slaap was gevallen met zijn sigaret.