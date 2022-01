Uitslaande brand vernielt verscheidene opslagloodsen van verhuurbedrijf Crossport aan het Kloosterbos

Zelzate “Welkom in bruisend ‘Zeeuwzate’, voor alles wat in Zeeland niet kan”: 6 op 10 Zeeuws-Vlamingen schamen zich niet om over de grens te shoppen

“Welkom in ‘Zeeuwzate’, voor alles wat in Zeeland niet kan” bloklettert de Provinciaal Zeeuwse Courant vandaag. Ziedaar het beeld dat ze aan de overkant van de grens hebben over het Belgische coronabeleid: ‘Een plek waar je alles mag doen wat in eigen land niet kan. Kleding kopen, uit eten, sporten….’

11 januari