Uitslaande brand vernielt loods van verhuurbedrijf Crossport aan het Kloosterbos

Sint-Niklaas “Onze droomjob? Bij de politie of het leger”: gloednieu­we opleiding Defensie en Veiligheid meteen populair in Sint-Carolus

De vraag naar personeel in de veiligheidssector is bijzonder groot, zowel bij bewakingsfirma’s als bij de overheid. Met de gloednieuwe middelbare richting Defensie en Veiligheid speelt Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas daar op in. Het is meteen een heel populaire richting, waarvoor de school zelfs een wachtlijst moest invoeren. “We willen iets betekenen voor de maatschappij”, klinkt het bij de jongeren. Federaal minister Petra De Sutter (Groen) kwam een kijkje nemen.

12:26