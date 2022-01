Uitslaande brand in loods van verhuurbedrijf Crossport aan het Kloosterbos

De brandt ontstond omstreeks 11.20 uur in een loods van verhuurbedrijf Crossport aan het Kloosterbos. Er is heel wat rookontwikkeling, die in noordoostelijke richting wordt geblazen. De brandweer waarschuwt om alle ramen en deuren gesloten te houden indien je hinder ondervindt. “Schakel bij hinder ook je ventilatiesysteem uit”, klinkt het.

“Het is nog onduidelijk wat er aan het branden is, maar volgens de officier ter plaatse is er onder andere papier in brand gevlogen. Voorlopig werd er geen melding gemaakt van gewonden of nog aanwezigen”, vertelt Björn Bryon, woordvoerder bij Brandweerzone Centrum. Intussen dwarrelt er her en der verbrand papier neer in Wachtebeke, meegevoerd met de rookwolk.